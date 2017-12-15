13:54 15 декабря 2017 5

Владимир Путин не понял сути обвинений курганских силовиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура Курганской области повторно изучит дело фермера Евгения Васильева из села Лопатки, которого обвиняют в покупке «шпионского» устройства для слежки за теленком. Поводом стала реакция президента РФ Владимира Путина на неоднозначный судебный процесс во время пресс-конференции 14 декабря.

39-летнего жителя Лебяжьевского района, инвалида первой группы и отца четверых детей, судят за то, что он заказал в Китае GPS-трекер, чтобы отслеживать местонахождение теленка. Васильева обвиняют в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, т.е в шпионаже.

На ежегодной пресс-конференции президенту России рассказали об этом случае. Путин не дал корреспонденту закончить вопрос: «Это запрещено? Я даже не знал, что есть такая статья». Глава государства также пообещал разобраться в ситуации.

В телеграм-канале Генпрокуратуры РФ появилось сообщение, что по ходатайству государственного обвинителя дело Евгения Васильева будет возвращено в прокуратуру Лебяжьевского района. «В целях проверки обоснованности привлечения Васильева к уголовной ответственности дело дополнительно изучит прокуратура Курганской области», — говорится в сообщении ведомства. В региональной прокуратуре «URA.RU» уточнили, что ходатайство о возвращении дела на доработку в районную прокуратуру было подано до пресс-конференции — в 10 часов утра по местному времени, суд принял соответствующее решение в 14 часов дня.

В следственном управлении СК РФ «URA.RU» заявили, что не могут прокомментировать ситуацию, так как уже завершили работу над делом Васильева.