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15 декабря 2017
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17:00  15 декабря 2017 2

Секс-работницы попросили президента отменить наказание за проституцию

Девушки просят убрать статью 6.11 из Кодекса об административных правонарушенияхФото: со страницы группы Silver Rose в Facebook

Движение в защиту секс-работниц «Серебряная роза» обратилось к президенту России, правительству и уполномоченному по правам человека с просьбой отменить статью 6.11 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую наказание за проституцию. Об этом сообщается в аккаунтах движения в соцсетях.

«Просим Вас воспользоваться правом законодательной инициативы и рассмотреть вопрос о внесении в Парламент Российской Федерации законопроекта, отменяющего ст. 6.11 КоАП РФ — „Занятие проституцией“», — говорится в обращении, цитаты из которого приведены на официальной странице движения в Facebook. В качестве юридического основания для отмены статьи девушки указывают на рекомендацию Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам об отмене данной статьи в России.

Конференция в Екатеринбурге организации Знаю. Не боюсь по ВИЧ, коваленко вера, маслова ирина
Лидер движения «Серебряная роза» Ирина Маслова (справа) и директор фонда «Новая жизнь» Вера Коваленко (слева)
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

О том, почему декриминализация проституции имеет принципиальное значение, «URA.RU» рассказала Ирина Маслова — лидер российского движения «Серебряная роза». По ее словам, административное наказание за то, что девушки не делают никому ничего плохого, провоцирует на жестокое обращение с ними (в том числе полицейских). Кроме того, из-за страха наказания и боязни попасть в позорную базу данных, девушки чаще всего не обращаются в правоохранительные органы, когда подвергаются насилию (например, со стороны клиента — такие случаи бывают нередко).

«За жесткую отмену статьи 6.11 я зацепилась в 2012 году, когда девочку — секс-работницу убил пьяный полицейский, — рассказала агентству Ирина Маслова. — В то, что мы посадим полицейского, не верил никто — только я и ее мама, которую мне пришлось найти, чтобы войти в дело. Убийце дали девять лет строго режима и обязали выплатить матери миллион рублей компенсации.

Осужденный служил в горячих точках и даже на апелляции орал: «Она же проститутка! А я герой, я родину защищал, с наркотрафиком боролся!».

Зло должно быть наказано. Если я могу его остановить, я буду это делать».

Усилия активистов Северной столицы активно поддержали в Екатеринбурге. «Три года назад, когда начинался наш проект и мы только нарабатывали контакты, мы столкнулись с этим напрямую: секс-работницы боялись с нами взаимодействовать и проверяли, не связаны ли мы с полицией, — рассказывает директор общественного фонда „Новая жизнь“ Вера Коваленко (организация работает в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в сложных социальных группах — наркоманы, осужденные, проститутки). — Мы искали „поручителей“, выходили через них и еще долго зарабатывали доверие. И основная работа по проекту — консультирование, тестирование, обучение — отодвигалась. Мы почти год преодолевали этот барьер. Статья 6.11 загоняет секс-работниц все глубже. И это происходит в стране, где половой путь передачи ВИЧ-инфекции набирает обороты».

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День защиты секс-работников от насилия и жестокости будет отмечаться в России (как и во всем мире) 17 декабря. Год назад к этой дате была приурочена серия флешмобов, когда сами представительницы древнейшей профессии (а также волонтеры, работающие с ними по социальным программам) выходили на улицы и фотографировались с красными зонтами. Акция проводилась под лозунгом «Пока мы невидимы, невидима наша боль», она прошла в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, а также в Канаде и Израиле.

В этом году девиз информационной кампании — «Отмените статью 6.11 — остановите насилие». В ее рамках (помимо обращения к президенту, правительству и омбудсмену) снято несколько видеороликов, в которых звучат истории и голоса реальных девушек, работающих «на панели», из Казани, Перми, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (см. видео).

Во многих городах проходят благотворительные акции — например, в Екатеринбурге секс-работницы собирают средства для оказания помощи приюту для животных. В Санкт-Петербурге (где идет судебный процесс над Вячеславом Дациком, устроившим «голый марш проституток») 17 декабря состоится премьера моноспектакля «Выученная беспомощность».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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