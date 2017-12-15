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15 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:59  15 декабря 2017 1

В России силовики и бандиты объявили «охоту» на вора в законе Сыча

Наручники, наручники, арест, заключение, виновен
Суд сначала отпустил на свободу криминального авторитета, а затем признал его виновнымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд в Подмосковье приговорил 40-летнего казанского вора в законе Романа Сычева (Сыч) к трем с половиной годам лишения свободы после пересмотра дела. Мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков. Приговор Сычеву вынесли заочно, так как в настоящее время криминальный авторитет находится в бегах.

Год назад другой состав судей по тем же статьям оправдал вора в законе и отпустил его из зала суда, пишет портал «Прайм Крайм». «Когда оперативники получили на руки копию приговора, прочитав ее, не поверили своим глазам. Их показания были полностью сфальсифицированы: им приписывалось то, чего они не делали и не говорили, а то, что говорили, было опущено», — отмечается в материале. В феврале 2017 года Мособлсуд отменил решение городского суда и вернул дело на новое рассмотрение, а вор в законе был объявлен в розыск.

По данным издания, «охоту» на Сычева ведут не только силовики, но и преступные элементы из Раменского района Подмосковья. Якобы авторитет пообещал «коллегам» 40 миллионов за свое освобождение, а сам потом «залег на дно».

Ранее «URA.RU» писало, что после ареста лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой) между криминальными авторитетами разворачивается борьба за его трон. По данным наблюдателей, большой передел в воровской среде начнется в 2018 году. СМИ назвали кандидатов на место патриарха криминального мира.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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