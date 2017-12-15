22:53 15 декабря 2017 6

Европейские страны через Россию приобретают уголь из ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейские страны в ноябре 2017 года купили 280 тысяч тонн угля, вывезенного с территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик через Россию. По сравнению с октябрем объемы поставок выросли на 18,6%.

Портал Liga.net называет крупнейшими экспортерами угля из Донбасса компании, подконтрольные бизнесмену Сергею Курченко (он объявлен в розыск украинскими властями). Две структуры Курченко в октябре отгрузили более половины всего угля поставленного из частей Донбасса, которые контролируют ДНР и ЛНР.

Еще 32 тысячи тонн угля поставила на экспорт компания «Русский антрацит». По данным издания она принадлежит Александру Германову, но ее реальный бенефициар — замминистра энергетики ЛНР Александра Мельничука. Он же напрямую владеет компанией «Угольные технологии», которая в ноябре отправила 12,7 тысячи тонн угля.

С середины февраля на Украине действует режим ЧП в энергетике из-за дефицита угля. Это случилось после того, как Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных территорий ДНР и ЛНР. За помощью украинские власти обратились к другим крупным поставщикам топлива, например, к ЮАР и США. Заместитель главы украинского Нацбанка Олег Чурий в декабре 2017 года сообщил, что транспортная блокада Донбасса в 2017 году обошлась бюджету Украины в 1,8 миллиарда долларов.