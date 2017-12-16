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16 декабря 2017
15 декабря 2017
11:19  16 декабря 2017 0

Перелеты по России в новогодние каникулы признаны самыми дешевыми в мире. Уступаем только Азии

Новогоднее оформление ресторана Маккерони. Екатеринбург, новогодняя елка, новогоднее оформление, украшения, интерьер
Для исследования был взят период с 1 по 7 январяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоимость внутренних перелетов по России в новогодние праздники оказалась одной из самых низких в мире. К такому выводу пришли аналитики Федерального агентства по туризму, используя данные туристических порталов и сервисов бронирования с ценами в РФ и за рубежом.

Для исследования были взяты популярные направления протяженностью от 1100 до 1500 километров. Среди зарубежных стран в исследование попали государства Европейского союза, США, Австралии, Южной Америки, Азии и Африки в период рождественских праздников (с 1 по 7 января), передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным сервиса онлайн-бронирования Biletix, средняя цена авиаперелетов в РФ туда-обратно равна 12,9 тысячи рублей. В США в первую новогоднюю неделю эта цифра составляет 21 тысячу рублей, в ЕС — 16,2 тысячи рублей, в Азии — 11,5 тысячи, в Австралии — 17 тысяч, в Южной Америке — 32,9 тысячи рублей, в Африке — 21 тысячу.

В России самыми популярными направлениями являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Кемеровская область (Шерегеш). Также спросом пользуются Казань, Великий Устюг и Нижний Новгород.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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