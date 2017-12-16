20:50 16 декабря 2017 0

С сегодняшней ночи светоотражающая одежда станет обязательной и для автолюбителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ношение светоотражающих жилетов водителями при остановках за городом полезно. Спецодежда поможет сохранить человеческие жизни в темное время на дорогах. Но внедрять новую норму следует в рекомендательном порядке, а не административным давлением, заявил корреспонденту «URA.RU» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. В противном случае она рискует остаться не более чем декларацией и кормушкой для коррупционеров.

«В отличие от пресловутого знака „Шипы“ это полезное нововведение. Посмотрите на дальнобойщиков: они часто останавливаются на загородных трассах и используют такие жилеты, поскольку для них это вопрос жизни и смерти. Если автолюбители осознают пользу жилетов, и они начнут их использовать. Как начали в массе своей пользоваться ремнями безопасности, хотя инспекторы в общем не слишком внимательно следят сейчас за этим, — пояснил эксперт в разговоре с агентством. — Но это как раз тот случай, когда водители скорее последуют доброму совету, чем репрессивным мерам».

С мнением собеседника «URA.RU» согласен и глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. По мнению эксперта, вряд ли в ближайшее время автолюбители повсеместно начнут покупать светоотражающие жилеты «без каких-либо штрафов».

Но при этом он также считает, что формирование «моды» на них среди водителей сработает более эффективно, чем административное наказание.

«Мы говорим, что нужно пристёгиваться не только водителям, но и пассажирам, в обязательном порядке иметь детское кресло. Здесь административное наказание имело только первоначальное влияние. Впоследствии это становилось больше модой. Одно наказание не действует. Здесь нужна пропаганда. Не только осуждение, но и поощрение со стороны всего общества», — заявил он RT.

Дальнобойщики давно осознали пользу светоотражающих жилетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как уже сообщало «URA.RU», с 16 декабря российские водители должны будут надевать жилеты при выходе из машины за городом. Правительство РФ утвердило новый пункт ПДД с подачи министерства внутренних дел: ГИБДД встревожена ростом числа водителей, которые выходят на дорогу и становятся жертвами других участников движения.

Похожую норму — использование светоотражающих элементов (фликеров), — полиция старается внедрить среди пешеходов. Однако пока россияне предпочитают использовать одежду немарких (и плохо различимых водителями в сумерках и ночью) цветов без фликеров и усугубляют печальную статистику. Лишь в первом полугодии в РФ произошло более 7,5 тыс. наездов на пешеходов.