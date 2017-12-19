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Главные новости Ямала
12:35  19 декабря 2017 0

Мантуров поможет Ямалу решить проблему с задержками поставок самолетов

Губернатор ЯНАО решает проблемы АК «Ямал» в Минпромторге РФФото: пресс-служба Минпромторга РФ

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял 18 декабря ямальскую делегацию, которую возглавил губернатор Дмитрий Кобылкин. На встрече решался болезненный для округа вопрос импортозамещения при авиа- и речных перевозках. Детали переговоров не разглашаются, однако известно, что в результате встречи подтвердились договоренности на поставку 25 суперджетов АК «Ямал», сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

На встречу с министром также прибыли генеральные директора авиакомпании «Ямал» Василий Крюк, «Северречфлота» Сергей Шептун и «Государственной транспортной и лизинговой компании» (ГТЛК) Сергей Храмагин. Согласно соглашениям, ГТЛК должна была поставить авиакомпании 19 самолетов Sukhoi SuperJet (SSJ) 100 отечественного производства до конца 2017 года. Всего соглашения подписаны на поставку двадцати пяти SSJ100. Но на сегодняшний день в парке авиакомпании числится только 10 таких машин.

По информации «URA.RU» задержки в поставках самолетов связаны с низкими темпами их производства. Планы развития маршрутной сети авиаперевозчика нарушены, как и весь бизнес-план АК «Ямал». Стоимость билетов для пассажиров, особенно для перелетов внутри региона, сохраняется непомерно высокой.

Известно, что на встрече также упоминались презентация Стратегии проведения реновации пассажирского флота «Северречфлотом» и развитие речной летней навигации. Для этого региональный речной перевозчик осуществляет закупки у российских производителей. Из Татарстана для «Северречфлота» поставляют современные теплоходы А145, собранные на Зеленодольском заводе имени Горького.

Сергей Мороз
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