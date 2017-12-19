Следователь СУ СКР по ХМАО-Югре Денис Тимофеев, который вел громкое уголовное дело против подчиненных директора регионального департамента экономического развития Павла Сидорова, отстранен от работы. Об этом 19 декабря «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах ХМАО.
По словам собеседника агентства, такое решение было принято руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Анваром Ахмедзяновым и уголовное дело передали другому сотруднику.
Получить комментарий следственного управления на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Напомним, в депэкономразвития ХМАО, начиная с сентября 2016 года, проходила серия арестов. Были задержаны семь сотрудников, которые стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Их подозревают в изготовлении поддельных лицензий и разрешений на торговлю металлоломом и алкоголем в обмен на взятки.
По неофициальным данным, антикоррупционная кампания в окружном депэкономразвития проводится с целью добиться отставки Павла Сидорова. Заинтересованные в этом политические силы ждут, что губернатор Югры Наталья Комарова, находясь под давлением силовиков и общественности, освободит заместителя от занимаемой должности.