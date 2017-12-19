16:35 19 декабря 2017 5

Павел Суханов с кресла перспективного чиновника отправился на нары Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд признал виновными бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павла Суханова и главу Большечаусовского сельского совета Кетовского района Галину Лакисову виновными в мошенничестве и подделке документов. За махинации земельными участками в черте Кургана их приговорили к реальным срокам, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

После вынесения приговора обоим обвиняемым была изменена мера пресечения на содержание под стражей. Лакисовой назначено 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Суханову — три года лишения свободы в колонии общего режима. Они будут лишены возможности занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также в муниципальных учреждениях и предприятиях на 3 и 2,5 года соответственно.

Суханов и Лакисова разработали схему хищения земельных участков, благодаря которой с 2011 по 2015 год оформили на подставных лиц девять земельных участков в пригороде Кургана площадью от 1 400 квадратных метров до 4800 квадратных метров. Для этого они вносили в свидетельства на землю старого образца ложные сведения о праве определенных лиц на участки, которые ранее входили в Большечаусовский сельсовет Кетовского района, а с 1996 года вошли в черту города. В результате действий чиновников, по подсчетам стороны обвинения, бюджет города Кургана недополучил более 35 млн рублей.

Павел Суханов был задержан в конце сентября 2016 года, в должности и. о. директора департамента имущественных и земельных отношений регионального правительства. В ноябре 2016 года Суханов написал явку с повинной, последнее время он находился под домашним арестом. Галина Лакисова до суда выполняла свои должностные обязанности. Дело возбудили по материалам УФСБ по Курганской области. Будут ли обвиняемые обжаловать приговор, пока неизвестно.