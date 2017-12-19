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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Курганской области
16:35  19 декабря 2017 5

В Кургане суд вынес приговор чиновникам за махинации с землей

Павел Суханов. Курган., суханов павел
Павел Суханов с кресла перспективного чиновника отправился на нарыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд признал виновными бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павла Суханова и главу Большечаусовского сельского совета Кетовского района Галину Лакисову виновными в мошенничестве и подделке документов. За махинации земельными участками в черте Кургана их приговорили к реальным срокам, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

После вынесения приговора обоим обвиняемым была изменена мера пресечения на содержание под стражей. Лакисовой назначено 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Суханову — три года лишения свободы в колонии общего режима. Они будут лишены возможности занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также в муниципальных учреждениях и предприятиях на 3 и 2,5 года соответственно.

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Суханов и Лакисова разработали схему хищения земельных участков, благодаря которой с 2011 по 2015 год оформили на подставных лиц девять земельных участков в пригороде Кургана площадью от 1 400 квадратных метров до 4800 квадратных метров. Для этого они вносили в свидетельства на землю старого образца ложные сведения о праве определенных лиц на участки, которые ранее входили в Большечаусовский сельсовет Кетовского района, а с 1996 года вошли в черту города. В результате действий чиновников, по подсчетам стороны обвинения, бюджет города Кургана недополучил более 35 млн рублей.

Павел Суханов был задержан в конце сентября 2016 года, в должности и. о. директора департамента имущественных и земельных отношений регионального правительства. В ноябре 2016 года Суханов написал явку с повинной, последнее время он находился под домашним арестом. Галина Лакисова до суда выполняла свои должностные обязанности. Дело возбудили по материалам УФСБ по Курганской области. Будут ли обвиняемые обжаловать приговор, пока неизвестно.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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