Захарова: Лавров не зря работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе

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Захарова прокомментировала насмешки генсека НАТО
Захарова прокомментировала насмешки генсека НАТО Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не зря столько лет работал дипломатом, раз заставил генсека НАТО Марка Рютте вспомнить Иисуса Христа в публичных заявлениях. Об этом 2 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — заявила Захарова ТАСС. Так она прокомментировала последние высказывания главы Североатлантического альянса о российском дипломате.

Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News в ходе обсуждения работы Лаврова и российской дипломатии прибег к историческим сравнениям, упомянув времена Иисуса Христа. По словам генсека, Лавров «существует еще со времен Иисуса, но не сказал ничего полезного». Основанием для насмешек стало заявление российского министра о том, что «увеличение бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации».

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не зря столько лет работал дипломатом, раз заставил генсека НАТО Марка Рютте вспомнить Иисуса Христа в публичных заявлениях. Об этом 2 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — заявила Захарова ТАСС. Так она прокомментировала последние высказывания главы Североатлантического альянса о российском дипломате. Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News в ходе обсуждения работы Лаврова и российской дипломатии прибег к историческим сравнениям, упомянув времена Иисуса Христа. По словам генсека, Лавров «существует еще со времен Иисуса, но не сказал ничего полезного». Основанием для насмешек стало заявление российского министра о том, что «увеличение бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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