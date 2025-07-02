Захарова: Лавров не зря работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не зря столько лет работал дипломатом, раз заставил генсека НАТО Марка Рютте вспомнить Иисуса Христа в публичных заявлениях. Об этом 2 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — заявила Захарова ТАСС. Так она прокомментировала последние высказывания главы Североатлантического альянса о российском дипломате.
Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News в ходе обсуждения работы Лаврова и российской дипломатии прибег к историческим сравнениям, упомянув времена Иисуса Христа. По словам генсека, Лавров «существует еще со времен Иисуса, но не сказал ничего полезного». Основанием для насмешек стало заявление российского министра о том, что «увеличение бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации».
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