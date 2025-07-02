На Украине Зеленского сравнили с Иудой

Президент Владимир Зеленский ориентируется на поведение Иуды Искариота и стремится превзойти его. Такое мнение озвучил Украинский политолог Константин Бондаренко, комментируя лишение украинского гражданства митрополита Украинской православной церкви Онуфрия.
«Владимир Александрович! Ваши советники слегка вас подставили. Свой указ вы приурочили не к той символической дате. Сегодня православная церковь действительно чтит память апостола Иуды Иаковлева, брата Господня. Но это другой Иуда, не Искариот, не ваш покровитель, на которого вы равняетесь и которого собираетесь превзойти во всем», — написал Бондаренко в своих социальных сетях.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что митрополит Онуфрий, представитель канонической Украинской православной церкви, лишен гражданства Украины. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским. По данным СБУ, митрополит получил российское гражданство в 2002 году на добровольной основе. Впоследствии Онуфрий сообщил о намерении оспорить это решение в установленном порядке.
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