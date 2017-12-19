18:05 19 декабря 2017 2

Рекламный бизнес всегда активно сотрудничал с властями. Но, заверяют представители рынка, новая задача для него самоубийственна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Свердловской области и Екатеринбурга признали, что не в состоянии выполнить требование Центризбиркома о выделении в областном центре 1100 конструкций под размещение социальной рекламы, приглашающей избирателей принять участие в выборах президента РФ.

Данный вопрос обсуждался 15 декабря на совещании в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области. Присутствующим на нем участникам рынка зачитали письмо из ЦИК РФ. Руководители рекламных фирм уверены, что указанная в письме цифра не учитывает сложившиеся в Екатеринбурге реалии.

Как ранее сообщало «URA.RU», в настоящее время в областном центре числится лишь порядка 1800 законно установленных конструкций. Остальные признаны незаконными и активно сносятся — их использование в политических целях исключено. В частности, в ближайшее время ГКУ «Фонд имущества Свердловской области» разыграет контракт на демонтаж очередных 400 рекламных носителей.

Желание ЦИК РФ провести столь масштабную рекламную кампанию удивило специалистов в сфере рекламы. В частности, представитель РГ DeltaPlan пояснил следующее: «1100 поверхностей — это очень много. С нашей точки зрения, размещения как в городе, так и в области 400 поверхностей (такими были топовые рекламные кампании 2017 года) — уже более чем достаточно. Превышение этого значения в два раза может привести к раздражению со стороны жителей».

Руководитель другой рекламной фирмы пояснил, что в реальности в Екатеринбурге на данный момент есть не более 100 свободных щитов, которые бизнесмены держат в резерве. Он пояснил, что клиенты уже выстроились в очередь на несколько месяцев вперед, чтобы разместить свою рекламу на большинстве уличных билбордов. Рекламщики смогут изыскать свободные поверхности и удовлетворить требования ЦИК только за счет переноса срока действия уже заключенных коммерческих договоров: «А это наши финансовые потери — госструктуры платят за социальную рекламу по расценкам в два раза ниже среднерыночных. Это потеря клиентов, которые не будут ждать и уйдут в журналы, в интернет или на телевидение. И потеря нашей репутации».

С прошлого года МУГИСО избавляется от щитов в Екатеринбурге. Сегодня их дефицит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам руководителя отдела развития екатеринбургского филиала оператора наружной рекламы «Дизайнмастер» Вилена Спицына, в ходе обсуждения представители ЦИК не исключили, что согласятся на уменьшение числа социальных рекламных щитов в Екатеринбурге до 200-300 штук. Однако окончательного решения по данному вопросу не принято. «У нас поверхности закрыты — впереди новогодние праздники и, в том числе, размещаются поздравления. Если нас попросят, мы всегда идем на уступки, ищем компромиссы. Но мы хотели бы получать обратную связь, чтобы проходили торги по новым конструкциям, чтобы расширялась схема их размещения. А в подвешенной ситуации, когда нет стабильности, нет понимания, когда МУГИСО и администрация города оспаривают друг у друга рекламные полномочия, энтузиазма выходить с какими-либо инициативами все меньше», — сказал представитель фирмы.

В екатеринбургском и свердловском избиркомах «URA.RU» пояснили, что не имеют отношения к социальной политической рекламе — договоры с рекламными фирмами заключают федеральные органы власти и оплачиваются они из федерального бюджета.

Получить комментарий в МУГИСО не удалось. Его представители не отвечали на телефонные звонки.

Как ранее сообщало «URA.RU», многие эксперты считают, что МУГИСО лишено политической воли и не вмешивается в серьезные конфликты.

Представители администрации Екатеринбурга периодически ставят вопрос о возвращении им рекламных полномочий для повышения этих финансовых показателей.