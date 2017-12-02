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02 декабря 2017
19:10  02 декабря 2017 0

На зачистку Екатеринбурга от рекламы выделили миллионы. Соседи заплатили за это в 10 раз меньше

Срезанные рекламные щиты. Екатеринбург, реклама на улице, незаконная агитация, билборд
В Екатеринбурге начали борьбу с незаконной уличной рекламойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге планируют снести почти 400 рекламных конструкций. На эти цели, судя по данным, размещенным на сайте госзакупок, из областного бюджета выделят почти 1,5 млн рублей.

Заказчиком сноса рекламных конструкций в Екатеринбурге выступает ГКУ «Фонд имущества Свердловской области». В одном из лотов аукциона указано, что подрядчик будет обязан убрать с улиц 200 растяжек за 571 356 рублей. Второй аукцион предполагает выбор подрядчика, который за 923 тысячи рублей демонтирует 190 рекламных носителей. Источником финансирования указан бюджет Свердловской области.

Как прописано в условиях контракта, после сноса все рекламные конструкции должны быть перевезены на склад заказчика, расположенного в Екатеринбурге. Под снос попадают, в частности, 40 пилларов, 60 стоек сити-формат, 20 ситибордов, 20 стел, 40 лайтбоксов и 10 рекламных табличек на столбах, а также с улиц должны снять около 200 незаконных рекламных растяжек. Отмечается, что конструкции, подлежащие демонтажу, находятся не только в городе, но и пригородах.

Аукционы по выбору подрядчика планируют провести 15 декабря.

На сайте госзакупок ранее были размещены заявки уральских городов по демонтажу незаконной рекламы. Так, в Тюмени 13 ноября состоялся аукцион, по итогам которого подрядчик за демонтаж рекламной конструкции получит 168 тысяч рублей.

В Магнитогорске мэрия готова потратить на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 161 тысячу рублей. Речь, судя по заявке, идет о сносе одного рекламного щита. Подобную заявку в сентябре этого года рассмотрела администрация Индустриального района Перми. На демонтаж и вывоз незаконно установленной конструкции чиновники выделили чуть больше 177 тысяч рублей.

Нина Калинина
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