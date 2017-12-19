Самый «раковый» регион Урала похвастался снижением смертности

В Курганской области выросла заболеваемость онкологией, при этом смертность от новообразований снизилась. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина на пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент «URA.RU».
По словам Кокориной, доля злокачественных опухолей, выявленных на ранних стадиях в этом году составила более 56%. «Мы наконец-то превысили по этому показателю уровень по РФ, это благодаря внедрению скрининговых методик. Ранее у нас ситуация была гораздо хуже», — пояснил начальник облздрава.
В этом году в области впервые провели компьютерную томографию курильщикам со стажем свыше тридцати лет. Обследование прошли 3,5 тысячи курильщиков, выявлено больше тысячи патологий, которые могут развиться в злокачественную опухоль, если их не лечить, у 35 обнаружен рак. Диагностику толстой кишки прошли более тысячи пациентов, у 101 — выявили патологию, у девяти — рак. Ранняя диагностика рака шейки матки была применена в конце года, обследование успели пройти 270 женщин — у 50 была патология.
В целом, по словам Кокориной, за десять месяцев 2017 года в области снизилась смертность от туберкулеза (почти на 20%), болезней органов дыхания (на 12%), младенческая смертность (не выжили 38 малышей, ранее было 56), гибель после ДТП. Сократилось время оказания медицинской помощи пациентам с инфарктом и инсультом. «Эти показатели говорят о том, что направление мы выбрали эффективное и будем дальше развиваться», — отметила глава департамента здравоохранения.
Как ранее сообщало «URA.RU», по данным Росздравнадзора за 2016 год, в Зауралье показатель смертности от онкологии был самый высокий среди регионов России — 263,5 на 100 тысяч населения. Кроме того, область вошла в пятерку регионов, где реже всего выявляли опухоли на ранних стадиях — в 44,5% заболеваний.