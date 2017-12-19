{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Курганской области
19:00  19 декабря 2017 1

Самый «раковый» регион Урала похвастался снижением смертности

Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, врач, томография, Онкология, медицина, обследование, мрт, больница
В регионе стали чаще выявлять опухоли на ранних стадияхФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области выросла заболеваемость онкологией, при этом смертность от новообразований снизилась. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина на пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Кокориной, доля злокачественных опухолей, выявленных на ранних стадиях в этом году составила более 56%. «Мы наконец-то превысили по этому показателю уровень по РФ, это благодаря внедрению скрининговых методик. Ранее у нас ситуация была гораздо хуже», — пояснил начальник облздрава.

В этом году в области впервые провели компьютерную томографию курильщикам со стажем свыше тридцати лет. Обследование прошли 3,5 тысячи курильщиков, выявлено больше тысячи патологий, которые могут развиться в злокачественную опухоль, если их не лечить, у 35 обнаружен рак. Диагностику толстой кишки прошли более тысячи пациентов, у 101 — выявили патологию, у девяти — рак. Ранняя диагностика рака шейки матки была применена в конце года, обследование успели пройти 270 женщин — у 50 была патология.

В целом, по словам Кокориной, за десять месяцев 2017 года в области снизилась смертность от туберкулеза (почти на 20%), болезней органов дыхания (на 12%), младенческая смертность (не выжили 38 малышей, ранее было 56), гибель после ДТП. Сократилось время оказания медицинской помощи пациентам с инфарктом и инсультом. «Эти показатели говорят о том, что направление мы выбрали эффективное и будем дальше развиваться», — отметила глава департамента здравоохранения.

Как ранее сообщало «URA.RU», по данным Росздравнадзора за 2016 год, в Зауралье показатель смертности от онкологии был самый высокий среди регионов России — 263,5 на 100 тысяч населения. Кроме того, область вошла в пятерку регионов, где реже всего выявляли опухоли на ранних стадиях — в 44,5% заболеваний.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров