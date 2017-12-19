Крупнейший застройщик Екатеринбурга предложил горожанам решить судьбу телебашни

18:38 19 декабря 2017 5

Валерий Ананьев считает, что горожане имеют право быть услышанными, когда речь идет о судьбе знаковых для города объектов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Валерий Ананьев, директор Некоммерческого партнерства «УС „Атомстройкомплекс“» заявил, что не против сноса телебашни — но этот вопрос, как и многие другие, касающиеся знаковых для города объектов, стоит обсуждать.

«Когда я в прошлый раз заявил, что против сноса башни и строительства там Ледовой арены, на меня многие обиделись. Но это серьезный объект, его строило прошлое поколение, за огромные деньги, и он принадлежит всем нам. Поэтому надо обсуждать — имеет право башня право на существование или нет. Люди имеют право быть услышанными, когда речь идет об облике города», — заявил он. Он отметил также, что вполне может быть, что общественность и экспертное сообщество решат, что снос оправдан. «Но для этого надо дать возможность высказаться всем», — заметил глава самой крупной в городе стройкомпании.

Он подчеркнул, что отсутствие обсуждения, в конечном итоге, могло стать и ошибочным при планировании реконструкции улицы Ленина. «Там возмутилась общественность, что плохо сделаны пешеходные переходы, что узкие велодорожки. Но проект поступил нам именно в таком виде, мы не имели право его изменять в ходе работ», — отметил Ананьев.

Кулуарность при принятии решений может повлиять и на ход реконструкции здания Оперного театра: «Атомстройкомплекс» уже довольно долго пытается получить проект реконструкции здания. «Мы знаем, что он вроде бы как утвержден. Но что там — непонятно. От нас отделываются отписками, говоря, мол, нельзя раскрывать условия конкурса до того, как он будет объявлен. Но это глупости просто, манипулирование законом. Наоборот, сейчас время есть до начала работ, можно проект скорректировать. Ведь опять будет сырой проект и строителям опять скажут — делайте как есть. И как только работы начнутся, общественность будет недовольна — потому что у нее не спросили. Надо дать возможность всем высказаться, на любой из площадок. Горожане имеют право знать, что происходит с городом», — говорит Валерий Ананьев.

Напомним, именно «Атомстройкомплекс» первоначально претендовал на телебашню. Как рассказывал Валерий Ананьев, его лично вызывал тогдашний глава правительства области Денис Паслер и просил купить телебашню. «Атомстройкомплекс» был готов разместить до 120 тысяч квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости, предполагались консервация самой башни и ее дальнейшее приспособление. «Атом» был готов купить телебашню за 650 млн рублей. Региональные власти не требовали сносить телебашню, также сам «Атом» выступил против этого, заявляя, что уничтожения башни «не поймет общественность». Но потом торги сорвались, выяснилось, что не готовы документы, позже было создано АО «Ледовая арена». Там два акционера: правительство Свердловской области и УГМК. «Медники» заявили, что готовы построить на площадке большой спортивный комплекс, но телебашню придется снести.