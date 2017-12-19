Сотрудники пермского завода «Элиз», которые в любой момент могут остаться без работы, отложили масштабный протест. Как стало известно «URA.RU», теперь они ждут в гости представителей губернатора.
Работники «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов) собирались устроить пикет перед зданием администрации губернатора. Акция намечалась на минувший понедельник, 18 декабря, но не состоялась. Организаторы также планировали провести митинг 22 декабря возле монумента «Героям фронта и тыла» и привлечь к протесту сотрудников других проблемных предприятий.
Технический директор «Элиза» Артем Кочкин сообщил «URA.RU», что ни пикет, ни митинг на этой неделе не состоятся. Собеседник рассказал, что на прошлой неделе его приглашали в администрацию губернатора и предложили провести встречу на предприятии. «Я услышал, что наша проблема находится на контроле. Поскольку власть пошла нам навстречу, то мы решили отложить протестные мероприятия», — добавил Кочкин.
В правительстве региона «URA.RU» сообщили, что встреча с руководством завода «Элиз» действительно состоится. Она запланирована на этой неделе. В ней примут участие представители министерства промышленности и торговли и краевой администрации.
Сотрудники «Элиза», напомним, уже устраивали пикет 17 ноября. Ранее «URA.RU» подробно освещало проблему, с которой столкнулся завод. «Элиз» является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Основные потребители продукции — Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, Россети, РЖД, промышленные предприятия, выпускающие электротехническое оборудование. Летом 2014 года предприятие было признано банкротом. Бывшие топ-менеджеры завода не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения, и стали фигурантами уголовных дел. Сейчас налоговики блокируют счета предприятия, продолжается судебный процесс по поводу задолженности, 293 человека рискуют потерять работу. Руководство «Элиза» ранее отмечало, что в случае остановки уникального пермского производства последнего российского производителя электрофарфора (Гжельский завод «Электроизолятор») с рынка вытеснят китайцы.