22:36 19 декабря 2017 4

В Je Suis Maidan пообещали найти каждого участника митинга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Движение Je suis maidan, на сайте которого неизвестные публикуют фотографии участников митингов и ссылки на их страницы в соцсетях, получило от проекта «Гигарама» уникальную технологию микросъемки, которая позволяет запечатлеть лица всех участников акции, с любого расстояния.

Сообщение о начале сотрудничества с «Гигарамой» появилось на сайте Je suis maidan. Здесь рассказали, что получат оборудование для создания снимков — гигарам — к 24 декабря, и в этот же день планируют использовать его в Москве.

«Для тех, кто забыл, что такое гигарама — именно благодаря ней мы находили вас на митингах 12 июня. Так что если раньше вы рассчитывали ускользнуть от объективов наших фотографов-волонтеров, то теперь шанса остаться незамеченными нет! Теперь ни один участник митинга не ускользнет от нашего взора! Мы найдем каждого из вас! Удачи и с наступающим Новым годом!», — гласит сообщение на сайте.

Руководитель проекта «Гигарама» Марат Сайченко подтвердил, начало сотрудничества с движением Je sui maidan. «Это общественники, которые выполняют важную функцию гражданского контроля за соблюдением законности при проведении массовых акций, — рассказал Марат. — Уверен, что использование гигарамы повысит качество работы общественных наблюдателей из Je suis maidan, и будет способствовать поддержанию порядка на акциях, а так же оперативному выявлению хулиганов и нарушителей».

24 декабря в Москве состоится пятитысячный митинг оппозиционера Дмитрия Гудкова под лозунгом «честные и свободные выборы». Акция пройдет с 14:00 до 16:30 на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой.