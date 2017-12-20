Госдума согласилась простить россиянам долги по налогам

Депутаты Госдумы приняли решение о списании задолженности по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Речь идет о сумме, которая образовалась на 1 января 2015 года с учетом неоплаченных штрафов.
Вопрос утвердил Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Авторы поправок предлагают признать безнадежными и подлежащими списанию долги граждан по имущественным налогам, которые появились на 1 января 2015 года, а также задолженность ИП на аналогичную дату по ряду налогов. Кроме того, пенсионеров, инвалидов и ветеранов предлагается освободить от пресловутого «налога на шесть соток», пишет информагентство Nation News.
По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, исключением станут налоги на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов за экспорт/импорт товаров, добавляет «Федеральное агентство новостей». Агентство уточняет, что поправки для законопроекта Госдума рассмотрит в среду, 20 декабря, во втором чтении.
О налоговой амнистии для россиян президент РФ Владимир Путин объявил на ежегодной пресс-конференции. Он отметил, что долги, которые возникли не по вине людей, а из-за несовершенства налоговой системы, надо списать.