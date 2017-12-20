В Ханты-Мансийском районном суде родственникам пострадавших в крупном ДТП с детьми отказали в дорасследовании уголовного дела. Об этом «URA.RU» сообщил их представитель Умар Арчаков.
По словам Арчакова, родители погибших и пострадавших детей в ярости: суд отказал в возвращении уголовного дела на дорасследование, а также проведении новых экспертиз. Судью Людмилу Блашкову в этом решении поддержала прокуратура, отметил Арчаков.
Как ранее сообщало «URA.RU», 4 декабря 2016 года на автотрассе возле Ханты-Мансийска автобус с детьми-спортсменами из Нефтеюганска столкнулся с грузовиками. Погибли 12 человек. На скамье подсудимых четверо: водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова. Кроме того, был задержан и. о. председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий.
Родители считают, что круг обвиняемых и подсудимых должен быть заметно шире, а следователи некачественно выполнили свою работу, из-за чего главные фигуранты могут избежать сурового наказания. Ранее с родственниками жертв ДТП встречался глава СКР Александр Бастрыкин. В середине декабря председатель следственного комитета поручил организовать новую встречу с родителями пострадавших детей.