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Главные новости Югры
14:37  20 декабря 2017 0

В деле, из-за которого в ХМАО собрался Бастрыкин, скандал. Суд отверг все просьбы родных погибших в ДТП детей

Суд по выбору меры пресечения Тарасовой. Ханты-Мансийск , суд, тарасова ирина
Ирину Тарасову (на фото) родители предлагают судить не за халатность, а за злоупотребление полномочиямиФото: Эльдар Булатов © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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В Ханты-Мансийском районном суде родственникам пострадавших в крупном ДТП с детьми отказали в дорасследовании уголовного дела. Об этом «URA.RU» сообщил их представитель Умар Арчаков.

По словам Арчакова, родители погибших и пострадавших детей в ярости: суд отказал в возвращении уголовного дела на дорасследование, а также проведении новых экспертиз. Судью Людмилу Блашкову в этом решении поддержала прокуратура, отметил Арчаков.

Как ранее сообщало «URA.RU», 4 декабря 2016 года на автотрассе возле Ханты-Мансийска автобус с детьми-спортсменами из Нефтеюганска столкнулся с грузовиками. Погибли 12 человек. На скамье подсудимых четверо: водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова. Кроме того, был задержан и. о. председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий.

Родители считают, что круг обвиняемых и подсудимых должен быть заметно шире, а следователи некачественно выполнили свою работу, из-за чего главные фигуранты могут избежать сурового наказания. Ранее с родственниками жертв ДТП встречался глава СКР Александр Бастрыкин. В середине декабря председатель следственного комитета поручил организовать новую встречу с родителями пострадавших детей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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