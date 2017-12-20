Депутаты не разрешили чиновникам продать туалет в центре Сургута

В Сургуте на заседании городской думы утвердили список муниципального имущества, которое планируется приватизировать. Из перечня убрали общественный туалет на проспекте Ленина.
Этот вопрос несколько раз поднимался на заседаниях профильных комитетов и депутатских слушаниях, но теперь решение принято — мэрия не сможет продать туалет в центре города. В документах к заседанию говорится, что из-за этого бюджет недополучит почти 3,5 млн рублей.
Свое решение депутаты объяснили необходимостью изучить ситуацию и дать в будущем ответ, насколько востребован такой объект в центре города. Примечательно, что сам туалет находится в нерабочем состоянии. Депутаты предложили администрации оценить, сколько средств потребуется на ремонт. Народные избранники также поручили мэру провести служебное расследование, чтобы найти виновника такого положения дел.
Это не первый раз, когда депутаты Сургута отказывают мэрии в приватизации муниципальных активов. Весной 2017 года чиновники не смогли продать хлебозавод и городской рынок. Вопросы к руководству города появились и у окружного правительства, после чего губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила привлечь к процессу приватизации жителей Сургута.