Мать ямальского школьника, заявившего в бундестаге о «невинно убиенных» солдатах вермахта во время Великой Отечественной войны, опровергла слова губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина о травле, из-за которой десятиклассник теряет в весе. По ее словам, благодаря поддержке знакомых, ее сын уже полностью восстановился после скандального выступления.
«Коля действительно похудел, но это было сразу после выступления. Сейчас он уже полностью восстановился, — рассказала RT Оксана Десятниченко, уточнив, что мальчик вернулся к обычному образу жизни. — Ходит в школу. Там его все поддерживают, поэтому он пережил ситуацию почти безболезненно».
Она отметила, что травля в Интернете действительно была, но писали преимущественно незнакомые люди. «Но я сама не читаю Интернет, да и ему не давала. Поэтому нас это не беспокоило», — пояснила Десятниченко.
В ходе пресс-конференции губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заявил, что школьник «похудел на семь килограммов» из-за травли окружающих. «Мы что, хотим закидать камнями эту семью, чтобы они поехали просить гражданства в другой стране?!» — в сердцах высказался Кобылкин. По его мнению, текст выступления был составлен некорректно и виновны в этом, прежде всего, взрослые.