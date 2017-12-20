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Главные новости Ямала
15:13  20 декабря 2017 7

«Коля действительно похудел». Мать ямальского «школьника из бундестага» рассказала правду о травле сына

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, урок, экзамен, школа
По словам мамы ямальского школьника, он сумел восстановиться с помощью друзей и близкихФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Мать ямальского школьника, заявившего в бундестаге о «невинно убиенных» солдатах вермахта во время Великой Отечественной войны, опровергла слова губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина о травле, из-за которой десятиклассник теряет в весе. По ее словам, благодаря поддержке знакомых, ее сын уже полностью восстановился после скандального выступления.

«Коля действительно похудел, но это было сразу после выступления. Сейчас он уже полностью восстановился, — рассказала RT Оксана Десятниченко, уточнив, что мальчик вернулся к обычному образу жизни. — Ходит в школу. Там его все поддерживают, поэтому он пережил ситуацию почти безболезненно».

Она отметила, что травля в Интернете действительно была, но писали преимущественно незнакомые люди. «Но я сама не читаю Интернет, да и ему не давала. Поэтому нас это не беспокоило», — пояснила Десятниченко.

В ходе пресс-конференции губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заявил, что школьник «похудел на семь килограммов» из-за травли окружающих. «Мы что, хотим закидать камнями эту семью, чтобы они поехали просить гражданства в другой стране?!» — в сердцах высказался Кобылкин. По его мнению, текст выступления был составлен некорректно и виновны в этом, прежде всего, взрослые.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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