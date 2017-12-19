21:53 19 декабря 2017 0

Дмитрий Кобылкин опять защитил мальчика из Нового Уренгоя Александр Мамаев

Отвечая на видео-вопрос об информационном шуме вокруг речи уренгойского школьника в бундестаге, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заявил, что текст выступления подростка был составлен некорректно. «Не хочется думать, что немецкие коллеги сделали это специально. Они же давно этим занимаются», —добавил губернатор.

Кобылкин повторно встал на защиту мальчика из Нового Уренгоя. «Я это воспринял как отец. Я знаю этого мальчика, встречал на разных молодежных дискуссионных площадках округа», — повторил губернатор то, что и раньше говорил об этом инциденте. Он подчеркнул, что на Ямале растут очень патриотичные дети. «Чтобы дети не сделали, виноваты мы, взрослые. Мы не досмотрели, мы не доглядели…», — обозначил Кобылкин свою позицию по этому вопросу.

Губернатор поделился впечатлениями о семье школьника, которую посетил лично — о двух братьях и заботливой, переживающей маме, которая отдает всю свою любовь детям. «Мальчик похудел на семь килограмм, чтобы вы понимали. Мы что, хотим закидать камнями эту семью, чтобы они поехали просить гражданства в другой стране?!», — в сердцах высказался Кобылкин.

Губернатор, также отметил, что его лично насторожил градус эмоций реакции на событие. Кобылкин обратил внимание на школьные учебники истории, где всего две страницы про Великую отечественную войну. «И хорошо, что хоть ребенок с Ямала обратил внимание на это всей страны», — отметил глава ЯНАО. «Не хотелось бы, чтобы в такой оголтелой борьбе с нацизмом мы породили русский национализм», подытожил Кобылкин, добавив что эта дискуссия обозначила глобальный для России вопрос: где происходит грань между патриотизмом и псевдопатриотизмом.

Напомним, ученик гимназии Нового Уренгоя выступил в немецком бундестаге с покаянной речью о том, что солдаты Вермахта во время войны «не желали воевать», что вызвало бурные дискуссии в обществе.