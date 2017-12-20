19:12 20 декабря 2017 0

У следствия больше нет претензий к работнику холдинга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель генерального директора по экономике и финансам холдинга «Швабе» Алесандр Стасюк освобожден из-под стражи. Об этом сообщил на своей странице в соцсети его адвокат Владимир Постанюк.

«Сегодня суд освободил из-под стражи, так сказать, „вернул в семью“, заместителя генерального директора по экономике и финансам холдинга „Швабе“ Александра Стасюка. Радуюсь как ребенок, редко наш суд так гуманен и справедлив!» — написал Владимир Постанюк.

Редакция связалась с адвокатом, но от подробностей он воздержался.

«Стасюк свободен и уже дома, больше ничего не будет, больше ему ничего не грозит. Ракович был освобожден ранее. Это пока все, что могу сказать», — сообщил «URA.RU» Владимир Постанюк.

Замгендиректора «Швабе» Стасюк был арестован 1 октября 2015 года в Москве. Он, а также его коллега — заместитель гендиректора по НИОКР и инновационному развитию холдинга Николай Ракович — попали в поле зрения правоохранительных органов с подачи службы безопасности госкорпорации «Ростех», в которую входит холдинг. Стасюку и Раковичу было предъявлено обвинения по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Дело вели сотрудники Управления «П» СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России.

По версии следствия, Стасюк и Ракович были причастны к делу генерального директора НИИ «Полюс» им М.Ф. Стельмаха, входящего в холдинг «Швабе». Замгендиректора НИИ Сергей Копылов тогда был задержан за хищение 30 млн рублей при закупке оборудования для модернизации производства.

В пресс-службе «Швабе» от комментариев пока воздержались.