В элитном поселке снег покрасили в белый цвет. ВИДЕО

20:42 20 декабря 2017 0

Скульптура представляет собой надпись «2018» Фото: скрин видео «РЕН ТВ»

Сотрудники управляющей компании, которая ухаживает за территорией в поселке Удачный Красноярского края, покрыли снежную скульптуру белой краской. Видео необычных работ коммунальщиков было опубликовано в Сети.

Речь идет о снежной надписи «2018», выполненной к празднованию Нового года, передает «РЕН ТВ». Краску применили, чтобы скульптура из снега выглядела привлекательнее, а также чтобы сохранить ее на более долгое время, отметили в управляющей компании.

Ранее депутаты Санкт-Петербурга встали на защиту граффити от коммунальщиков. Они предложили смягчить городские правила благоустройства, сообщает Nation News.