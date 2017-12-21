В США в перестрелке тяжело ранен россиянин

03:15 21 декабря 2017 0

На месте перестрелки россиянин оказался случайно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10 декабря в американском городе Питтсбург произошла перестрелка, в результате которой был тяжело ранен гражданин России, сообщило генконсульство РФ в Нью-Йорке.

Россиянин, как пояснили в консульстве, получил ранение, когда проезжал рядом с местом происшествия на машине. Сейчас дипломатическое ведомство находится на связи с его родственниками и правоохранительными органами. Самому же пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

17 ноября в районе «Москва-Сити» произошла перестрелка между охраной и посетителями делового центра. В результате ЧП шесть охранников были ранены, один скончался. Участников вооруженного конфликта уже задержала полиция.