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21 декабря 2017
20 декабря 2017
03:15  21 декабря 2017 0

В США в перестрелке тяжело ранен россиянин

Открытие военно-патриотического клуба
На месте перестрелки россиянин оказался случайноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

10 декабря в американском городе Питтсбург произошла перестрелка, в результате которой был тяжело ранен гражданин России, сообщило генконсульство РФ в Нью-Йорке.

Россиянин, как пояснили в консульстве, получил ранение, когда проезжал рядом с местом происшествия на машине. Сейчас дипломатическое ведомство находится на связи с его родственниками и правоохранительными органами. Самому же пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

17 ноября в районе «Москва-Сити» произошла перестрелка между охраной и посетителями делового центра. В результате ЧП шесть охранников были ранены, один скончался. Участников вооруженного конфликта уже задержала полиция.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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