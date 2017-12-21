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21 декабря 2017
20 декабря 2017
08:58  21 декабря 2017 0

Центральный банк планирует ввести ограничения по ипотеке в России

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Центробанк опасается возникновения ипотечного пузыряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральный банк России может принять новые ограничения по ипотечным займам. Как стало известно журналистам, регулятор опасается возникновения пузыря в этом сегменте рынка из-за возможного роста ипотечного кредитования в стране.

Серьезные опасения у сотрудников Центробанка вызвали показатели, заложенные в стратегию Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), пишет «Коммерсант» ссылаясь на источники. По ним рост ипотечных займов в стране может вырасти до десяти триллионов рублей в 2020 году.

«В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса. В случае если эти сдерживающие факторы не помогут и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий», — цитирует издание своего собеседника.

Известно также, что ЦБ подготовил на имя главы АИЖК Александра Плутника письмо с предложением обсудить меры по сдерживанию бурного роста ипотечного кредитования, но пока его не отправил. В АИЖК журналистам ответили, что не получали замечаний по стратегии развития от регулятора, хотя она утверждается набсоветом, в который входит ЦБ. Здесь также заметили, что стабильные цены на недвижимость и качество ипотечного портфеля свидетельствуют о том, что на рынке нет предпосылок для появления ипотечного пузыря.

Ранее стало известно, что ставки по ипотеке в России с 2014 года снизились сильнее ключевой ставки ЦБ. В конце 2017 года ключевая ставка снизилась до 7,75% (хотя три года назад превышала 8%), а ипотеку можно получить по ставкам 9,5% (в 2014 году — около 12,2%), сообщает «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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