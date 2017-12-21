Рогозин поспорил в соцсетях из-за утопления таксы ради эксперимента

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поспорил с россиянами на своей страничке в Facebook из-за видео с утоплением таксы. Российский политик показал сербском президенту разработку российских учёных — проект жидкостного дыхания. Для этого испуганную собаку засунули в колбу с насыщенной кислородом водой.
«А почему именно Вучич? Сам что-ли попросил? Мол, когда приеду в Москву, утопите при мне собаку, только чтоб она не умерла», — написал Рогозину Артем Богомолов. «Да, он попросил меня показать ему некоторые разработки Фонда перспективных исследований», — объяснил Рогозин.
«В журнале Техника молодежи в 70-е писали об этой разработке, в ней также таксу использовали в качестве примера. Вы ничего нового не придумали, похоже на имитацию работы», — заметил Матвей Верхов. «В фильме Терминатор тоже показывали робота. У Вас примерно такая логика», — туманно ответил вице-премьер.
«На себе пусть тренируются, а не на собаке», — вступилась за животное Алисия Аветьян. «Сначала собака, потом еще более сложный организм. Всё делается для создания технологий спасения людей. Чтобы таких трагедий, как гибель АПЛ „Курск“, больше не было», — заметил в ответ Рогозин.
«Чтобы вас самих так топили, как эту несчастную собаку. Каждого, по очереди. Мерзавцы», — напал на Рогозина блогер Рустем Адагамов. Вице-премьер предпочел проигнорировать выпад. Такса в ходе эксперимента осталась жива.
Технология жидкостного дыхания призвана спасать подводников, оказавшихся запертыми в подлодке. Дело в том, что на глубинах свыше двадцати метров невозможно быстро подняться на поверхность из-за кессонной болезни. Чтобы этого избежать, на аварийной подлодке можно будет надеть специальный аппарат с жидкостью, которая не содержит азота, и при этом «легкие человека не сжимаются, что позволяет подводнику быстро подняться на поверхность и спастись». Кроме того, разработка поможет выносить недоношенных детей.