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20 декабря 2017
20:29  22 декабря 2017 1

Команда Решетникова взялась защищать протестующих рабочих от китайцев

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, решетников максим
Максим Решетников сдержал обещание и направил своих людей к беспокойным заводчанамФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Представители правительства Прикамья и губернатора Максима Решетникова съездили на уникальный завод «Элиз», который рискует прекратить существование. Как рассказали «URA.RU» на предприятии, встреча прошла продуктивно — чиновники выразили готовность помогать.

В пятницу, 22 декабря, власти региона, как и обещали, посетили «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов), сотрудники которого ведут протестную деятельность из-за сложных отношений с налоговой службой. Ранее заводчане планировали провести пикет перед зданием краевой администрации и готовили масштабный митинг, но решили отложить акции после обещания чиновников обсудить проблемы предприятия.

Пикет работников Пермского изоляторного завода. Пермь, пикет
В ноябре пикет заводчан вызвал большой интерес общественности
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На территорию завода приехали вице-премьер, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов и сотрудники администрации губернатора. Ключевой темой диалога стало не разбирательство с налоговиками, а экономическая угроза — деятельность «псевдороссийских» производителей электроизоляторов, которые на самом деле закупают продукцию в Китае и вводят в заблуждение потребителей. Чибисов выразил готовность рассмотреть проблему на заседании комиссии по импортозамещению и в перспективе обратиться с предложениями в Минпромторг РФ.

Технический директор «Элиза» Артем Кочкин сообщил «URA.RU», что в целом остался доволен визитом, поэтому работники завода пока приостановят протестную деятельность: «Мы увидели, что нас понимают, в нашу ситуацию вникают. Представители власти выразили готовность искать решение проблемы».

О проблеме завода «URA.RU» уже рассказывало подробно. Работники «Элиза» устраивали пикет 17 ноября. Предприятие является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Летом 2014 года «Элиз» был признан банкротом. Бывшие топ-менеджеры завода не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения. Сейчас налоговики блокируют счета предприятия, продолжается судебный процесс по поводу задолженности. В любой момент 293 человека рискуют остаться без работы. А в случае закрытия пермского завода рынок электрофарфора может перейти под контроль китайцев.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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