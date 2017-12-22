Команда Решетникова взялась защищать протестующих рабочих от китайцев

Представители правительства Прикамья и губернатора Максима Решетникова съездили на уникальный завод «Элиз», который рискует прекратить существование. Как рассказали «URA.RU» на предприятии, встреча прошла продуктивно — чиновники выразили готовность помогать.
В пятницу, 22 декабря, власти региона, как и обещали, посетили «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов), сотрудники которого ведут протестную деятельность из-за сложных отношений с налоговой службой. Ранее заводчане планировали провести пикет перед зданием краевой администрации и готовили масштабный митинг, но решили отложить акции после обещания чиновников обсудить проблемы предприятия.
На территорию завода приехали вице-премьер, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов и сотрудники администрации губернатора. Ключевой темой диалога стало не разбирательство с налоговиками, а экономическая угроза — деятельность «псевдороссийских» производителей электроизоляторов, которые на самом деле закупают продукцию в Китае и вводят в заблуждение потребителей. Чибисов выразил готовность рассмотреть проблему на заседании комиссии по импортозамещению и в перспективе обратиться с предложениями в Минпромторг РФ.
Технический директор «Элиза» Артем Кочкин сообщил «URA.RU», что в целом остался доволен визитом, поэтому работники завода пока приостановят протестную деятельность: «Мы увидели, что нас понимают, в нашу ситуацию вникают. Представители власти выразили готовность искать решение проблемы».
О проблеме завода «URA.RU» уже рассказывало подробно. Работники «Элиза» устраивали пикет 17 ноября. Предприятие является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Летом 2014 года «Элиз» был признан банкротом. Бывшие топ-менеджеры завода не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения. Сейчас налоговики блокируют счета предприятия, продолжается судебный процесс по поводу задолженности. В любой момент 293 человека рискуют остаться без работы. А в случае закрытия пермского завода рынок электрофарфора может перейти под контроль китайцев.