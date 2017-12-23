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23 декабря 2017
00:44  23 декабря 2017 6

«Очень грустно». Не стало звезды ансамблей «Песняры» и «Сябры»

Белорусский артист скончался на 71-м году жизниФОТО: uznayvse.ru

В Германии на 71-м году жизни скончался участник ансамблей «Песняры» и «Сябры» Валентин Бадьяров. Точные причины смерти артиста пока не известны.

Первым об уходе Бадьярова сообщил его коллега Николай Подгорнов. «Ушел из жизни мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, основатель и руководитель ансамбля „Сябры“, один из создателей знаменитой песни „Алеся“ Валентин Бадьяров. Очень грустно», — написал музыкант на своей странице «Вконтакте».

Бадьяров участвовал в ВИА «Песняры» и «Поющие гитары». В 1975-м возглавил ансамбль «Сябры». Бадьяров участвовал в создании таких хитов, как «Алеся», «Дазволь», «Васильки во ржи», «Белое облако» и «Для двоих». С начала 90-х музыкант проживал в Германии. Там он продолжил музыкальную карьеру в качестве скрипача, выступая сольно и сотрудничая с оркестрами города Аахен.

Сергей Макеев
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