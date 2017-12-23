Безработным челябинцам отказали в пособиях на детей

Жители Челябинской области, неработающие по неуважительной причине, не смогут получать пособия на третьего и последующих детей. Министерством социальных отношений разработан законопроект, согласно которому уральцы смогут рассчитывать на выплаты только при трудовой занятости или будучи официально безработными.
В Челябинской области малообеспеченным семьям с 1 января 2018 года начнут выделять пособия на третьего или последующего ребенка в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Челябинские власти разработали законопроект, по которому уральцы смогут рассчитывать на выплаты только при трудовой занятости или регистрации в центрах занятости в качестве безработных, пишет «Урал-пресс-информ» со ссылкой на министра социальных отношений Татьяну Никитину.
Кроме того, после достижения ребенком 1,5 лет ежемесячная денежная выплата сохраняется только в случае, если малышу не предоставили места в детском саду либо он не может его посещать по медицинским показаниям.
Оперативно получить комментарий в минсоцотношений Челябинской области журналистам «URA.RU» не удалось — утром, 23 декабря, на звонки никто не ответил.
Как писало «URA.RU», ежемесячное пособие на Южном Урале составит 10 221 рубль. Выплаты будут назначаться на детей до трех лет, рожденных после 31 декабря 2017 года. Сообщалось, что из бюджета региона на поддержку семей выделят 315,2 млн рублей, а из федерального — 184,3 млн рублей.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что на сегодняшний день средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка в России равняется 10,5 тысячи рублей, пишет телеканал 360.