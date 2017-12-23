Илон Маск запустит роскошное авто на Марс

Илон Маск презентовал фото «A Red Car for the Red Planet»
Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск показал фото своего автомобиля, который он намерен отправить на Марс. Он разместил фотографию в своем Instagram.
Генеральный директор компаний Space X и Tesla Маск написал, что авто Tesla Roadster планируется отправить на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки, сообщает RT. Он отметил, что не хочет превращать тестовые запуски новой ракеты во что-то скучное, поэтому, как он и обещал, полезным грузом выступит его автомобиль Tesla Roadster.
Ранее бизнесмен выложил в своем блоге в Twitter пост с номером своего телефона, сообщал Nation News. Твит могли увидеть более 16 мkн подписчиков инвестора, однако Маск вовремя спохватился и удалил публикацию.