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23 декабря 2017
09:59  23 декабря 2017 2

Илон Маск запустит роскошное авто на Марс

Илон Маск презентовал фото «A Red Car for the Red Planet»Фото со страницы Elon Musk в Instagram

Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск показал фото своего автомобиля, который он намерен отправить на Марс. Он разместил фотографию в своем Instagram.

Генеральный директор компаний Space X и Tesla Маск написал, что авто Tesla Roadster планируется отправить на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки, сообщает RT. Он отметил, что не хочет превращать тестовые запуски новой ракеты во что-то скучное, поэтому, как он и обещал, полезным грузом выступит его автомобиль Tesla Roadster.

Ранее бизнесмен выложил в своем блоге в Twitter пост с номером своего телефона, сообщал Nation News. Твит могли увидеть более 16 мkн подписчиков инвестора, однако Маск вовремя спохватился и удалил публикацию.

Ольга Дудорова
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