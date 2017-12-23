{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2017
02:35  23 декабря 2017 2

DJ Smash поддержал Putin Team и посетил детский дом в Перми. ФОТО

Музыкант также объявил себя добровольцемФОТО: личная страница Андрея Ширмана в Instagram

Российский музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, присоединился к неформальному общественному движению Putin Team. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я без всяких сомнений присоединился к движению Putin Team. Это наша общая цель — сделать Россию сильной и комфортной для жизни страной», — написал Ширман. Кроме этого, он поддержал благотворительную акцию, объявленную певицей Нюшей, и посетил детский дом в Перми.

«Очень здорово, что она придумала такое доброе дело и подала пример. Я решил навестить детей в пермском детдоме. Для них это большое событие, которое, надеюсь, добавит радости и ощущения праздника», — добавил музыкант.

Напомним, певица Нюша вместе со своим мужем Игорем Сивовым поддержали движение #PutinTeam и международную акцию #ятожедоброволец, запущенную в честь празднования первого общенационального Дня добровольца (5 декабря). В рамках акции волонтеры и добровольцы рассказывают о своих добрых делах и искренних поступках, которые они совершили.

Putin Team было основано хоккеистом Александром Овечкиным. Целью общественного движения является объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию». Также в Putin Team вошли многие известные личности, такие как легкоатлетка Елена Исинбаева, шахматист Сергей Карякин, музыкант Николай Расторгуев, лыжник Александр Легков и хоккеисты Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров