Российский музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, присоединился к неформальному общественному движению Putin Team. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Я без всяких сомнений присоединился к движению Putin Team. Это наша общая цель — сделать Россию сильной и комфортной для жизни страной», — написал Ширман. Кроме этого, он поддержал благотворительную акцию, объявленную певицей Нюшей, и посетил детский дом в Перми.
«Очень здорово, что она придумала такое доброе дело и подала пример. Я решил навестить детей в пермском детдоме. Для них это большое событие, которое, надеюсь, добавит радости и ощущения праздника», — добавил музыкант.
Напомним, певица Нюша вместе со своим мужем Игорем Сивовым поддержали движение #PutinTeam и международную акцию #ятожедоброволец, запущенную в честь празднования первого общенационального Дня добровольца (5 декабря). В рамках акции волонтеры и добровольцы рассказывают о своих добрых делах и искренних поступках, которые они совершили.
Putin Team было основано хоккеистом Александром Овечкиным. Целью общественного движения является объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию». Также в Putin Team вошли многие известные личности, такие как легкоатлетка Елена Исинбаева, шахматист Сергей Карякин, музыкант Николай Расторгуев, лыжник Александр Легков и хоккеисты Илья Ковальчук и Евгений Малкин.