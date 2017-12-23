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24 декабря 2017
23 декабря 2017
20:24  23 декабря 2017 1

Кадыров выяснил, кто взломал его аккаунт в Instagram. «От меня ждали возмущений, но просчитались»

Международный инвестиционный форум
Рамзан Кадыров нашел замену InstagramФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его аккаунт в Instagram могли удалить по приказу властей США. Об этом чеченский лидер написал в своем телеграм-канале. По его словам, скоро жители республики перейдут на собственную социальную сеть, отказавшись от «заморских».

Кадыров напомнил, что его официальная страница в Instagram была взломана в ночь на субботу, 23 декабря. После этого он обратился к руководству Instagram, которое обязано обеспечить безопасность аккаунта. «Ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку. От меня ждали возмущения, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях „Инстаграма“ и их покровителей в Белом доме…» — отметил глава Чечни.

«Странно выглядит демарш „Инстаграма“, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США», — добавил он. Напомним, 20 декабря Рамзан Кадыров попал в «черный список» Соединенных Штатов.

По его словам, ранее он и сам думал покинуть Instagram, однако не делал этого из-за многочисленных подписчиков. Кадыров рассказал, что с января 2018 года в Чечне появится собственная социальная сеть. «Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть #Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после Нового года», — написал чеченский лидер. Он отметил, что продолжит общаться с подписчиками через свои аккаунты в Twitter, Telegram и «ВКонтакте».

Как писало «URA.RU» ранее, утром 23 декабря журналисты обнаружили, что аккаунт Кадырова в Instagram удален. При этом Рамзан Кадыров был одним из самых популярных блогеров в российском сегменте соцсети — у него почти 2,5 млн подписчиков.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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