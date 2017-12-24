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24 декабря 2017
23 декабря 2017
00:50  24 декабря 2017 0

Опубликован топ-10 самых разочаровывающих автомобилей

Mercedes-Benz GLA-Class стал чемпионом антирейтингаФОТО: edmunds-media.com

Эксперты компании Consumer Reports составили топ-10 автомобилей, которые принесли автовладельцам наибольшее разочарование. Чемпионом антирейтинга из-за плохой коробки передач, жесткой подвески и проблем с шумоизоляцией стал Mercedes-Benz GLA-Class.

Второе место занял Nissan Sentra. Главными минусами автомобиля признаны медленный разгон, низкая динамичность и неудобные сидения. На третьем месте — Acura ILX. Эксперты считают, что машина совершенно не соответствует стандартам премиум класса из-за плохой управляемости, шума и мотора с восьмиступенчатым «автоматом».

В пятерке главных разочарований оказались Chevrolet Trax и Nissan Versa. В списке также оказались Dodge Journey, Infiniti QX60, Ford Transit Connect, Fiat 500 и Dodge Caravan, сообщает издание Innov.

Сергей Макеев
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