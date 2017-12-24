Эксперты компании Consumer Reports составили топ-10 автомобилей, которые принесли автовладельцам наибольшее разочарование. Чемпионом антирейтинга из-за плохой коробки передач, жесткой подвески и проблем с шумоизоляцией стал Mercedes-Benz GLA-Class.
Второе место занял Nissan Sentra. Главными минусами автомобиля признаны медленный разгон, низкая динамичность и неудобные сидения. На третьем месте — Acura ILX. Эксперты считают, что машина совершенно не соответствует стандартам премиум класса из-за плохой управляемости, шума и мотора с восьмиступенчатым «автоматом».
В пятерке главных разочарований оказались Chevrolet Trax и Nissan Versa. В списке также оказались Dodge Journey, Infiniti QX60, Ford Transit Connect, Fiat 500 и Dodge Caravan, сообщает издание Innov.