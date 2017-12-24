Парламент Чечни в полном составе объявил бойкот Instagram

03:26 24 декабря 2017 6

Руководство Чечни планирует перейти в собственную социальную сеть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чеченские депутаты решили удалить свои Instagram-аккаунты в знак солидарности с главой республики Рамзаном Кадыровым, страница которого накануне подверглась взлому. Первым чеченского лидера поддержал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

«Я закрываю свой аккаунт до тех пор, пока страница моего дорогого брата Рамзана Кадырова вновь не обретёт своего достойного хозяина» — цитирует Даудова телеканал RT. Решение спикера нашло поддержку у всего депутатского корпуса Чечни. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте парламента.

Напомним, что утром 23 декабря аккаунт Кадырова в Instagram был удален в результате взлома. Страница лидера Чечни была одной из самых популярных в российском сегменте соцсети — свыше трех миллионов подписчиков. Позже Кадыров заявил, что взлом его аккаунта был организован властями США. «Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку. От меня ждали возмущения, но просчитались», — заявил политик, добавив, что в 2018 году в Чечне появится собственная социальная сеть Mylistory, которая сейчас находится на финальной стадии разработки.