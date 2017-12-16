Водонаева собралась в свадебное путешествие. ФОТО

12:28 16 декабря 2017 0

Супруг приготовил для телеведущей сюрприз Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Алена Водонаева все-таки отметит с супругом медовый месяц. Куда пара отправится в свадебное путешествие, телеведущая не уточнила, рассказав только, что супруг решил устроить ей сюрприз.

Алена Водонаева и музыкант Алексей Косинус поженились 11 сентября в Санкт-Петербурге, напоминает «СтарХит». Торжество было роскошное, но в свадебное путешествие супруги так и не поехали. Между тем, многочисленные поклонники телеведущей завалили ее в соцсетях вопросами о медовом месяце.

Сейчас Водонаева решила приоткрыть завесу тайны. В Instagram она разместила романтическую фотографию и сообщила, что в новогодние каникулы они с мужем смогли освободить время для сказочного отдыха.

«Это очень романтично и трогательно. Будьте счастливы и любимы друг другом, чтобы со временем это не угасло. Мир вашему дому и семье», — желают молодоженам пользователи.