В президенты России выдвинули заключенного камбоджийской тюрьмы

13:55 24 декабря 2017 10

Сергей Полонский уже обнародовал предвыборную программу Фото: Личная страница Сергея Полонского в Instagram

Бизнесмена Сергея Полонского выдвинули кандидатом в президенты России. Выдвижение прошло в воскресенье, 24 декабря, в московском спорткомплексе «Крылатское» инициативной группой из 520 человек.

Полонский изложил перед собравшимися свою предвыборную программу, подчеркнув, что в основе всего стоит развитие: «Есть такая профессия — развиватель».

Полонский вспомнил успешную кампанию и победу на президентских выборах в США своего «коллеги» — бизнесмена Дональда Трампа. «Будущее за людьми, которые умеют созидать», — заявил он и предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту. Основная идея для развития экономики России — снизить стоимость кредитов для бизнеса, передает ТАСС.

Сергей Полонский родился 1 декабря 1972 года в Ленинграде. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии строительства», получил квалификацию экономиста-менеджера. Кандидат экономических наук (2002; тема диссертации «Формирование функциональных стратегий материально-технического снабжения строительного производства»).

В сентябре 2012 года стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество», возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении Mirax Group по иску дольщиков, пострадавших от действий компании. По данным следствия, в 2007—2008 годах Mirax Group собрала с дольщиков комплекса «Кутузовская миля» 5,7 млрд рублей, но в стройку вложила меньше половины этих средств. Строительство было заморожено в 2009 году. Полонский, не дожидаясь предъявления обвинения, в 2012 году уехал из России в Камбоджу, где был арестован в декабре того же года за умышленное причинение физического вреда здоровью и незаконное удержание людей. 3 апреля 2013 года освобожден из тюрьмы под подписку о невыезде.

14 июня 2013 года Следственный департамент МВД РФ заочно предъявил Полонскому обвинение в мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля», 25 июля объявил его в международный розыск. В июле 2017 года Полонский был осужден на пять лет лишения свободы, но освобожден его от наказания в связи с истечением срока давности по делу. Таким образом, согласно УК РФ, бизнесмен считается несудимым, соответственно, может претендовать на пост главы государства, отмечает ТАСС.