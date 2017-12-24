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20 декабря 2017
16:37  24 декабря 2017 1

Новые подробности пожара на Ямале: погибших детей оказалось больше

Пожар в Первоуральске, пожар, огонь
Пожар унес жизни трех несовершеннолетних (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны новые подробности пожара в жилом доме по улице Ленина в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщили «URA.RU» в Следственном управлении СК РФ по региону, в огне погибли трое несовершеннолетних и один взрослый. Ранее предполагалось, что соотношение жертв было иным.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частично расселенном деревянном жилом доме в селе Красноселькуп сгорели двое детей и двое взрослых. Дом загорелся в ночь на 24 декабря: сейчас трое жильцов находятся в больнице, остальные, лишившись крова, разошлись по родственникам и знакомым.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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