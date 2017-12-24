Центризбирком России решил продлить рабочий день комиссии в воскресенье из-за большого количества желающих подать документы кандидатов в президенты.
«Рабочий день продлен в связи с большим потоком кандидатов. Такое решение приняла председатель Центризбиркома России Элла Памфилова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ЦИКа.
Стандартные часы работы ЦИКа по выходным с 10:00 до 15:00 мск. В воскресенье, 24 декабря, документы подали кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин. Также процедуру проходят бизнесмен-самовыдвиженец Сергей Полонский и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин. О своем намерении подать документы 24 декабря заявлял также блогер Алексей Навальный.
Кандидаты от партий должны подать документы до 12 января, самовыдвиженцы — не позднее 7 января. Выборы главы государства состоятся 18 марта.