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25 декабря 2017
24 декабря 2017
18:39  24 декабря 2017 2

ЦИК решил продлить рабочий день из-за большого количества кандидатов в президенты России

Фестиваль
Памфилова продлила рабочий деньФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центризбирком России решил продлить рабочий день комиссии в воскресенье из-за большого количества желающих подать документы кандидатов в президенты.

«Рабочий день продлен в связи с большим потоком кандидатов. Такое решение приняла председатель Центризбиркома России Элла Памфилова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ЦИКа.

Стандартные часы работы ЦИКа по выходным с 10:00 до 15:00 мск. В воскресенье, 24 декабря, документы подали кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин. Также процедуру проходят бизнесмен-самовыдвиженец Сергей Полонский и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин. О своем намерении подать документы 24 декабря заявлял также блогер Алексей Навальный.

Кандидаты от партий должны подать документы до 12 января, самовыдвиженцы — не позднее 7 января. Выборы главы государства состоятся 18 марта.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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