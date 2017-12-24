Лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина выдвинули кандидатом в президенты. Такое решение принял 24 декабря шестой съезд партии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе организации. Соответствующие документы уже представлены в Центризбирком.
Как заявил сам Сурайкин, стране «необходим сталинский президент-коммунист». Поэтому его предвыборная программа носит название «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Документ предусматривает минимальную зарплату в 70 тыс. рублей, 40-тысячную пенсию с ежегодной индексацией, создание «оборонительного союза антиимпериалистических государств по образцу Варшавского договора» и «восстановление Союзного государства с социалистической и советской перспективой».
В числе прочих тезисов — обещание «уволить буржуазное правительств Медведева» (за исключением Шойгу и Лаврова), срезать плату за услуги ЖКХ и передать активы коммерческих банков ЦБ РФ. «С учетом больших полномочий, которые предоставлены президенту РФ российским законодательством, реализация программы может быть ускорена, а сама Программа существенно дополнена», — заявил в своем выступлении сам Сурайкин.
Как уже сообщало агентство, кандидатом от парламентской КПРФ в 2018 году станет вместо лидера партии Геннадия Зюганова беспартийный директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. «Коммунисты России» считают своих «единоверцев» системной оппозицией, играющей по правилам власти. От КПРФ они отличаются жесткой сталинистской риторикой и регулярными экстравагантными акциям. В 2016 году они требовали возбудить уголовное дело против Михаила Горбачева, ранее — ввести санкции против Coca-Cola.