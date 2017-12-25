Соратник Навального обвинил штаб блогера в провале избирательной кампании

17:09 25 декабря 2017 5

Сторонник Навального разочаровался в команде политика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участник московской акции по выдвижению блогера Алексей Навального в кандидаты на президентские выборы Вадим Лобурец обвинил штаб в провале избирательной кампании.

Молодой человек опубликовал пост в паблике «Команда Навального. Омск». По его словам, процедура выдвижения Навального была лишь красивой картинкой. Юристы штаба блогера, по мнению молодого человека, не подготовили вовремя нужные документы. Из-за этого возникла задержка с подачей бумаг в ЦИК.

Позже пост был удален Фото: скрин

«Что делали юристы федерального штаба? Почему документы не были готовы? Почему сотни людей с 7 утра воскресения приехали впустую? Для меня кампания закончена. А своим друзьям буду советовать задуматься», — написал молодой человек.

24 декабря в 20 городах России состоялись собрания избирателей, которые поддержали выдвижение Навального на выборы. Вечером того же дня блогер отвез документы в ЦИК. Ранее Центризбирком предупреждал, что Алексей Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента России из-за судимости.