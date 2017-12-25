17:58 25 декабря 2017 0

Песков не готов ответить на вопрос о зеркальных мерах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что вопрос об ответных мерах пока не обсуждается.

«Подобные действия не могут не вызывать обеспокоенности. Вопросы есть: все подлежит осмыслению», — сказал пресс-секретарь. Песков также отметил, что подобные действия «не добавляют реноме» Facebook и Instagram, пишет RT.

Ранее власти США внесли Кадырова в черный список, на что глава республики опубликовал в Instagram видео с ироничным ответом, сообщала «Национальная служба новостей». После чего его аккаунт из этой соцсети был удален. Как отмечало «URA.RU», в Госдуме пообещали зеркальные меры.