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26 декабря 2017
25 декабря 2017
17:58  25 декабря 2017 0

В Кремле заявили, что Facebook и Instagram испортили репутацию блокировкой аккаунтов Кадырова

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Песков не готов ответить на вопрос о зеркальных мерахФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что вопрос об ответных мерах пока не обсуждается.

«Подобные действия не могут не вызывать обеспокоенности. Вопросы есть: все подлежит осмыслению», — сказал пресс-секретарь. Песков также отметил, что подобные действия «не добавляют реноме» Facebook и Instagram, пишет RT.

Ранее власти США внесли Кадырова в черный список, на что глава республики опубликовал в Instagram видео с ироничным ответом, сообщала «Национальная служба новостей». После чего его аккаунт из этой соцсети был удален. Как отмечало «URA.RU», в Госдуме пообещали зеркальные меры.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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