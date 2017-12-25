Водитель на допросе признался, почему автобус протаранил людей у метро в Москве

18:26 25 декабря 2017 7

Автобус не затормозил Фото: «Типичное Одинцово», «ВК»

Водитель автобуса, который протаранил толпу у входа в метро «Славянский базар» в Москве, на допросе рассказал об инциденте.

По информации telegram-канала Mash, мужчина хотел пододвинуться, чтобы уступить место другому автобусу. Затем у машины отказали тормоза. Как сообщает РЕН ТВ, водитель перепутал педали тормоза и газа.

Во время инцидента погибло пять человек. Еще несколько пострадало. На место приехал губернатор столицы Сергей Собянин. Также над переходом замечены вертолеты медиков.