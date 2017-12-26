{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
25 декабря 2017
24 декабря 2017
Главные новости Курганской области
07:09  26 декабря 2017 9

Зауральские депутаты примут бюджет на 2018 год и поедут на корпоратив

Внеочередное заседание Курганской областной Думы. Курган, семенов виктор, шалютин борис
Депутаты приняли приглашение вице-спикера облдумы Евгения КафееваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская областная Дума проведет 26 декабря итоговое заседание в уходящем году. Основным вопросом станет принятие закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период до 2020 года во втором окончательном чтении.

Заседание начнется не утром, а днем. Всего в повестке дня больше 50 вопросов. Среди них изменения в закон «О градостроительной деятельности в Курганской области» и в закон о противодействии коррупции, а также законопроект об экологическом просвещении. Шесть вопросов касаются оптимизации сельсоветов в нескольких районах области.

Чиновники отчитаются перед депутатами об обеспечении детей-сирот жильем, доложат о промышленной политике и проведении капитального ремонта. Начальник финансового управления Елена Лукашук доложит о расходовании бюджета в 2017 году.

После заседания депутаты отправятся на новогодний корпоратив по приглашению вице-спикера облдумы Евгения Кафеева. Праздник будет проходить в культурном центре «Академия».

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров