Зауральские депутаты примут бюджет на 2018 год и поедут на корпоратив

Курганская областная Дума проведет 26 декабря итоговое заседание в уходящем году. Основным вопросом станет принятие закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период до 2020 года во втором окончательном чтении.
Заседание начнется не утром, а днем. Всего в повестке дня больше 50 вопросов. Среди них изменения в закон «О градостроительной деятельности в Курганской области» и в закон о противодействии коррупции, а также законопроект об экологическом просвещении. Шесть вопросов касаются оптимизации сельсоветов в нескольких районах области.
Чиновники отчитаются перед депутатами об обеспечении детей-сирот жильем, доложат о промышленной политике и проведении капитального ремонта. Начальник финансового управления Елена Лукашук доложит о расходовании бюджета в 2017 году.
После заседания депутаты отправятся на новогодний корпоратив по приглашению вице-спикера облдумы Евгения Кафеева. Праздник будет проходить в культурном центре «Академия».