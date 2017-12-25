20:34 25 декабря 2017 1

Один залп «Солнцепека» выжигает площадь в восемь футбольных полей Фото: Скриншот видео Telegram-канала Directorate 4

В Сети появилось видео применения российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в Сирии. Ролик размещен на telegram-канале Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

Сирийские военные опубликовали видео залпа «Солнцепека» в северной части провинции Хама. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в этом месте сейчас концентрированы силы Сирийской арабской армии и ее союзников, которые готовятся освободить провинцию Идлиб от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Огнеметная система поддерживает наступление сирийских военных в провинции Хама. «Солнцепек» используется под контролем российских военных, помогающих сирийцам. Неизвестно точное количество таких установок в Сирии, но они используются и для охраны авиабазы Хмеймим.

ТОС-1А «Солнцепек» — развитие известной системы ТОС-1 «Буратино». Один его залп выжигает площадь в четыре квадратных километра — восемь футбольных полей.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках огнеметов ТОС-1А, автоматических гранатометов АГС-30, противотанковых управляемых ракет «Корнет-ЭМ» и зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Был подписан меморандум о промышленном сотрудничестве в области ВТС Рособоронэкспорта и Саудовской военно-промышленной компании.