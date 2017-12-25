21:58 25 декабря 2017 5

В Сеть утек вероятный грузинский паспорт судьи Фото: Pixabay

Краснодарскую судью Елену Хахалеву, которая прославилась тем, что потратила два миллиона долларов на свадьбу дочери, заподозрили в попытке побега из России.

«Судья Елена Хахалева имеет грузинский паспорт. И уже готова рвануть из страны. На этот паспортишко, с измененной фамилией уже открыты счета и оформлена недвижка за рубежом», — сообщает популярные telegram-канал Just the Judge.

На свадьбе дочери Хахалевой выступали Меладзе, Басков, Брежнева и другие звезды эстрады. О затратах на свадьбу СМИ стало известно от адвоката Сергея Жорина. Баснословная сумма за торжество возмутила россиян. Тем не менее, скандальная история не закончилась отставкой судьи, сообщает портал Утро.ру.