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26 декабря 2017
25 декабря 2017
21:58  25 декабря 2017 5

Судью, потратившую 2 млн долларов на свадьбу дочки, заподозрили в подготовке побега из России

В Сеть утек вероятный грузинский паспорт судьиФото: Pixabay

Краснодарскую судью Елену Хахалеву, которая прославилась тем, что потратила два миллиона долларов на свадьбу дочери, заподозрили в попытке побега из России.

«Судья Елена Хахалева имеет грузинский паспорт. И уже готова рвануть из страны. На этот паспортишко, с измененной фамилией уже открыты счета и оформлена недвижка за рубежом», — сообщает популярные telegram-канал Just the Judge.

На свадьбе дочери Хахалевой выступали Меладзе, Басков, Брежнева и другие звезды эстрады. О затратах на свадьбу СМИ стало известно от адвоката Сергея Жорина. Баснословная сумма за торжество возмутила россиян. Тем не менее, скандальная история не закончилась отставкой судьи, сообщает портал Утро.ру.

Данил Бардин
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