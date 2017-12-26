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26 декабря 2017
07:42  26 декабря 2017 3

Россияне назвали главные события 2017 года

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
Военная операция в Сирии стала одним из главных событий уходящего годаФото: военнослужащий российского контингента в Сирии

Жители РФ поделились своим мнением о ключевых событиях 2017 года. Важными они считают военную операцию в Сирии, столетие революции и трудности в экономике.

По результатам холдинга холдинга «Ромир» (было опрошено две тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет во всех субъектах РФ), год отметился тяжелой экономической ситуацией у 17% респондентов, при этом еще в 2016 году об этом говорили 40% опрошенных, пишет РИА «Новости».

Каждый десятый (10%) считает важным событием отставки в губернаторском корпусе, 8% россиян припомнили допинговый скандал с нашими спортсменами, 4% вспомнили об уголовном деле экс-министра финансов Алексея Улюкаева. Важным событием 2% россиян посчитали проведение года экологии в России, а также ввод в эксплуатацию участка железной дороги, который идет в обход Украины.

Треть россиян (32%) главным событием года считают войну в Сирии, 18% назвали борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ (причем два года назад об этом говорили 40% респондентов), 14% опрошенных назвали о теракты в Европе и США, а также об инаугурацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Еще 12%, отвечая на вопрос, сказали о ядерных испытаниях Северной Кореи.

«Таким образом, итогами уходящего года можно считать некоторое улучшение экономической ситуации в стране, что отразилось на снижении числа россиян, которые называют кризис событием года. Однако теперь на первое место в событийном рейтинге в масштабе страны и мира вышла война», — отмечают составители рейтинга.

Ранее россияне назвали главные слова уходящего года. В списке лидеров «реновация», «биткоин» и «хайп». Данные приводит «Национальная служба новостей» со ссылкой на экспертный совет при Центре творческого развития русского языка.

Нина Калинина
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