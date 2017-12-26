Пушков отреагировал на оговорку Порошенко о «подлости украинского режима»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент, который произошел с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства во время выступления заявил, что «никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы»,
«Оговорка, конечно, и все же… В России так не ошибаются», — написал Пушков в Twitter и привел цитату Порошенко, передает телеканал 360.
Ранее украинцы высмеяли оговорку «по Фрейду» от президента, отмечает «Федеральное агентство новостей». «Не в бровь, а в глаз… Как правду ни прячь, она все равно вылезет», — комментируют речь Порошенко пользователи в Сети, пишет Nation News.
Как писало «URA.RU» ранее, во время выступления Петр Порошенко оговорку не поправил, зал оставил ее без особого внимания. Вероятно, украинский лидер имел в виду «российский режим», так как далее он разглагольствовал о «российском империализме».