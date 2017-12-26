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26 декабря 2017
08:46  26 декабря 2017 7

Калмыки вслед за ингушами обиделись на канал «ТНТ». Шутка «оскверняет чувства верующих». ВИДЕО

В эпизоде сериала «Улица» герои обсуждают буддийскую статуэткуФото: скриншот YouTube

Руководство телеканала «ТНТ» попросили удалить эпизод из сериала «Улица» из-за шутки про буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины. Официальное обращение на имя гендиректора направил заместитель постпреда Республики Калмыкия при президенте РФ Баатр Лиджиев.

По его словам, в эпизоде «допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню». «Полагаем, что данная сцена из сериала оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает российское законодательство, которое защищает и охраняет права верующих и религиозных организаций», — цитирует текст письма РИА «Калмыкия».

Письмо направили на имя гендиректора ТНТ
Фото: РИА «Калмыкия»

Лиджиев уточнил, что в адрес представительства поступает множество обращений от жителей республики. В результате он попросил руководство ТНТ принести извинения и удалить эпизод. «В противном случае оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы», — говорится в документе.

Как пишут argumenti.ru, ранее руководителей развлекательных программ на ТНТ попросили быть поосторожнее с шутками. Это связано с недавним скандалом, зародившимся на почве юмористического рассказа об ингушской девушке в шоу Comedy Woman. 8 декабря в эфир программы вышла сценка о работе эскорт-агентства, в котором одна из участниц шоу сыграла жительницу Ингушетии. Недовольство выразили пользователи Сети и представительство республики в Москве. Авторы передачи заявляли об угрозах в свой адрес.

Виктор Кудряшов
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