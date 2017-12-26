На Южном Урале задержали мужчину, напавшего с ножом на мирового судью

В Челябинской области задержали мужчину, который несколько дней назад в Еманжелинске напал с ножом на мирового судью и ранил ее. Нападавшим оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Как сообщили «URA.RU» в Следственном управлении СКР по Челябинской области, мужчина уже сознался в совершении преступления.
По версии следствия, 19 декабря около одного из домов по улице Северной подозреваемый напал на судью, но женщина оказала ему активное сопротивление и смогла убежать от нападавшего. Позже ее с ранениями доставили в больницу.
Как сообщили в СКР, напавшего удалось задержать по горячим следам, мужчина дал признательные показания. «Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Медики оценивают состояние здоровья женщины как стабильное. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в Следственном комитете.
Как ранее писало «URA.RU», полиция объявляла вознаграждение за информацию о преступнике, совершившем нападение на мирового судью.